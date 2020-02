Lecce, il report dell’allenamento in vista della gara con il Napoli

Questo pomeriggio il Lecce si è ritrovato per la seduta di allenamento, dopo la vittoria contro il Torino, in vista della sfida contro il Napoli di domenica.

Domenica il Lecce ha trovato la sua prima vittoria in casa, amara per Mazzarri dato che c’è stata la risoluzione del contratto con il Torino. Di seguito il report della seduta svolta dalla squadra di Liverani:

“La squadra si è ritrovata nel pomeriggio agli ordini del tecnico Liverani per la ripresa degli allenamenti in vista della gara di campionato di domenica prossima con il Napoli.

Assenti Gabriel, Tachtsidis e Farias (quest’ultimo in Brasile per sottoporsi a cure mediche d’intesa con lo staff sanitario giallorosso). A riposo per stato influenzale Babacar e Majer. Donati, Lapadula, Meccariello e Saponara hanno svolto un lavoro personalizzato.

Domani doppia seduta d’allenamento, a porte chiuse, sul campo dell’Acaya Golf Resort & SPA.“

