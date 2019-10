Lecce-Juventus, pari di rigore: un penalty per parte e 1-1 finale

La Juventus bloccata al Via del Mare da un coraggioso Lecce. Finisce 1-1 la partita con un calcio di rigore per parte. Tutto nel secondo tempo.

La Juve impatta al Via del Mare contro un Lecce coraggioso che ferma così la corazzata bianconera. Soltanto 1-1 in Puglia per i ragazzi di Maurizio Sarri, con un rigore praticamente inventato da parte dell’arbitro Valeri che ha indicato il dischetto dopo una normale scivolata di Petriccione intento a deviare in angolo un tiro di Pjanic, secondo il direttore di gara in modo falloso. Lecce che è riuscito, poi, a ricomporsi e trovare a sua volta un penalty per un fallo di mano di De Ligt, trasformato da Mancosu. Attimi di paura per Higuain, finito a terra con una vistosa ferita alla fronte dopo uno scontro col portiere Gabriel.

