Lecce-Napoli, biglietti ospiti a 50€. Stesso prezzo delle Curve

Sono disponibili i prezzi dei biglietti per Lecce-Napoli, sfida in programma il 22 settembre alle 15; fa discutere il prezzo dei biglietti per gli ospiti: 50€.

Dopo la Juventus, che fissò i prezzi per il settore ospiti a 75€ in occasione della sfida contro il Napoli, anche il Lecce adotta una politica simile.

Per la sfida in programma il 22 settembre alle 15, infatti, il costo dei biglietti per il settore ospiti è di 50€. Lo stesso prezzo per un biglietto di una delle due curve, nord o sud, che i tifosi del Lecce dovranno pagare per assistere alla partita.

