Lega, De Siervo: “Serve una legge sugli stadi, c’è un gap enorme con gli altri paesi”

L’ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la situazione degli stadi italiani.

”Il calcio non è dei presidenti ma dei tifosi come lo stadio di San Siro non è solo dei tifosi di Inter e Milan ma è il più importante stadio italiano. Le componenti troveranno le modalità per mantenere questo tempio affinché non venga distrutto ma rafforzato. La politica deve fare una legge sugli stadi, il gap gigantesco con le altre leghe non è legato ai risultati, ai tecnici, al pubblico ma sugli impianti”.

