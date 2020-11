Lega Serie A, il Consiglio propone laboratorio unico e sospensione del campionato Primavera

Il Consiglio di Lega ha proposto l’uso di un laboratorio unico come l’Uefa e di sospendere il campionato Primavera 1.

Consiglio che si è riunito per trovare delle risposte per quanto riguarda il caso Lazio. Il laboratorio unico per i test risponderebbe sia alla Lega che ai club direttamente, dato che ora i club usano quelli privati. La proposta dovrà essere valutata in termini di fattibilità e la valutazione dovrà essere fatta dalla Federazione medico sportiva.

Effetto immediato invece la ha la sospensione del campionato Primavera 1 fino al 3 dicembre. Una decisione per preservare le squadre della Serie A, dato che giovanili e prima squadra sono in contatto.

