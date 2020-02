In rimonta, in casa del Watford, Ancelotti ed il suo Everton riescono a trovare la vittoria per 3 a 2 ed è il quarto risultato utile consecutivo.

In più, l’Everton si porta a quota 33 punti e scala ancora posizioni in classifica. Così facendo la squadra inglese si sta avvicinando sempre di più alla zona Europa.

