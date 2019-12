L’Everton smentisce l’accordo raggiunto con Ancelotti, ma il Napoli spera nell’accordo

Nelle ultime ore si è parlato tanto di un accordo già raggiunto tra Ancelotti e l’Everton. Ma è proprio il secondo club di Liverpool a smentire la notizia anche se non è da escludere che la firma possa arrivare nelle prossime ore.

L’Everton nell nota fa sapere che è in contatto con diversi potenziali allenatori am che al momento non c’è ancora nulla di concreto:

“Negli undici giorni da quando Marco Silva ha lasciato il club, il board sta lavorando all’assunzione di un nuovo allenatore permanente, in vari meeting con altrettanti candidati. Possiamo confermare che finora non abbiamo ancora presentato offerte e nessun candidato ha rifiutato la panchina. Finché il club non confermerà un nuovo manager – il prima possibile – l’unica cosa importante è scegliere la persona giusta. Duncan Ferguson rimarrà il tecnico per ora, dirigendo la squadra nei quarti di Carabao Cup contro il Leicester”.

Spettatore interessato il Napoli. Infatti secondo quanto riportato da “Sole 24 ore” un eventuale accordo tra l’Everton e Ancelotti consentirebbe al club di De Laurentiis di risparmiare circa il 50% dell’ingaggio che spetterebbe ad Ancelotti e al su staff consentendo così al Napoli non solo di pagare l’ingaggio di Gattuso ma di guadagnare anche circa 3 milioni di euro.

