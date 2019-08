Liga batte Serie A 5-2, calcio spagnolo anche ad agosto più avanti di quello italiano

Un weekend di amichevoli internazionali caratterizzato tra tanti incroci tra le squadre dei due massimi campionati di calcio di Spagna e Italia. In attesa di Roma-Real Madrid il parziale è Liga-Serie A 5-2

Inutile negarlo il calcio spagnolo è molto più avanti di quello italiano. Senza andare oltre le cose di campo basta fare il confronto tra i trofei internazionali vinti dalle squadre spagnole negli ultimi dieci rispetto a quelli vinti dalle italiane.

I risultati delle amichevoli precampionato fin qui disputate tra squadre spagnole e italiane sembra confermare il netto divario.

In attesa di Roma-Real Madrid che si gioca questa sera alle ore 20:00, in totale in queste amichevoli precampionato squadre spagnole e squadre italiane si sono affrontate nove volte.

Questo il bilancio:

VITTORIE SPAGNA: 5

PAREGGI: 2

VITTORIE ITALIANE: 2.

Questi invece i risultati delle nove gare fin qui giocate:

Barcellona-Napoli: 2-1

Barcellona-Napoli: 4-0

Atletico Madrid-Juventus: 2-1

Bologna-Villareal: 3-4

Atalanta-Getafe: 1-4

Roma-Bilbao: 2-2

Valencia-Inter: 1-1 (7-8 dopo i rigori)

Brescia-Vallodolid: 2-1

Celta Vigo-Lazio: 1-2.

