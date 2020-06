Lippi: “Nel Napoli qualcuno può essere sazio? Gattuso se lo mangia”

Intervenuto nel corso del programma di RadioRai “Radio anch’io lo sport” l’ex CT della Nazionale Marcello Lippi ha parlato della ripresa del campionato e del Napoli di Gattuso.

Questi alcuni passaggi delle dichiarazioni dell’ex allenatore del Napoli.

“Tutti volevamo che ricominciasse il campionato. Non ci piacevano gli algoritmi e i Playoff. Con la quarantena-soft ormai non ci saranno più dubbi sulla fine della stagione.

Impossibile che i calciatori siano in grandi condizioni visto che prima della ripresa non hanno giocato neanche un’amichevole. I cinque cambi? Sono necessari per ora, in condizioni normali no, mi sembrano troppi”

Le squadre che accusano meno il disagio della ripresa dopo il lungo stop sono quelle che hanno una buona organizzazione difensiva come il Napoli di Gattuso. Qualcuno nel Napoli sazio dopo la vittoria della Coppa Italia? Rino se lo mangia. Ha creato un senso di appartenenza e ha ricompattato l’ambiente.

Il pubblico negli stadi? Se riaprono le discoteche, i cinema e i teatri, si possono riaprire parzialmente anche gli stadi”.

Comments

comments