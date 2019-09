Termina la gara di qualificazione ad Euro2020 che vedeva l’Italia di Roberto Mancini avversaria dell’Armenia di Mkitaryan.

Dopo un inizio difficile in cui l’Italia è andata sotto 1-0, gli uomini di Mancini hanno ribaltato il risultato vincendo per 3-1 con due gol di Belotti e uno di Pellegrini. Un’Italia non brillantissima che però riesce a conquistare i 3 punti, anche complici dell’inferiorità numerica dell’Armenia dal 45′ minuto di gioco.

