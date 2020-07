LIVE – Atalanta-Napoli: squadre in campo per il riscaldamento

Premi F5 per aggiornare.

Gentili lettori di 100×100 Napoli benvenuti alla diretta testuale di Atalanta-Napoli, gara valida per la 29 giornata del campionato di Serie A.

19:33 – Inizia la partita, calcio d’inizio affidato all’Atalanta.

19:10 – Squadre in campo per il riscaldamento, fischio d’inizio fissato per le 19:30.

Atalanta (3-4-3): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; Zapata. All.Gasperini.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All.Gattuso.

Comments

comments