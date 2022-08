LIVE – Fiorentina-Napoli 0-0: inizia il secondo tempo

Per la terza giornata del campionato di Serie A il Napoli affronta in trasferta la Fiorentina.

51′ – Grandissima occasione per il Napoli con Lozano che colpisce di testa liberissimo e da ottima posizione manda la palla di pochissimo sul fondo.

21:50 -Inizia il secondo tempo! Il Napoli batte il calcio d’inizio-

47′ – FINISCE IL PRIMO TEMPO – Brutta partita ma Marinelli sta riuscendo a fare peggio.

45′ – Concessi 2 minuti di recupero.

43′ – Marinelli non vuole ammonire i calciatori della Fiorentina – Fallaccio d Milenkovic su Zielinski ma per l’arbitro è solo fallo non da giallo.

42′ – GOL ANNULLATO AL NAPOLI – Osimhen sfrutta un errore di Gollini ma al momento del tocco del compagno era in fuorigioco

37′ – Occasionina Fiorentina – Sottil in ripartenza si libera appena entrato in area tira da posizione decentrata ma Meret para senza problemi.

18′ – Ammonito Spalletti – Ancora un fallo su Anguissa non fischiato da Marinelli Spalletti protesta e per lui c’è il giallo.

13′ – Minuto di applausi dedicati al compianto Davide Astori.

10′ – Ancora Marinelli protagonista – Non vede falli per il Napoli e chiama punizioni per la Fiorentina ad ogni minimo contatto. Non ammonisce Martinez Quarta per un fallo identico a quello che è costato il giallo ad Anguissa.

2′ – Ammonizione Napoli – Fallo di Anguissa ma Marinelli decide di esagerare e ammonisce il centrocampista del Napoli.

20:46 – INIZIA LA GARA – La Fiorentina batte il calcio d’avvio.

Le squadre sono in campo per il riscaldamento.

Queste le formazioni delle due squadre:

Fiorentina (4-3-3): Gollini; Dodo, Milenkovic, Martinez-Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Ikoné, Jovic, Sottil. All. Vincenzo Italiano

A disposizione: Terracciano, Cerofolini, Saponara, Cabral, Maleh, Terzic, Ranieri, Venuti, Benassi, Mandragora, Bianco, Nastasic, Igor, Kouamé.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Luciano Spalletti

A disposizione: Marfella, Sirigu, Juan Jesus, Elmas, Olivera, Simeone, Politano, Zerbin, Ostigard, Zanoli, Gaetano, Raspadori, Ndombelé.

La sestina arbitrale:

ARBITRO: Livio MARINELLI di Tivoli (Roma);

assistenti di linea: Colarossi e Mastrodonato;

IV uomo: Colombo;

addetto al VAR: Banti;

assistente al VAR: LO Cicero.

