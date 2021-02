LIVE- Genoa-Napoli 1-0: errore di Maksimovic, segna l’ex Pandev

Allo stadio Luigi Ferraris di Genova il Napoli affronta il Genoa nella 21° giornata del campionato di Serie A 2020-21. Per aggiornamenti CLICCA QUI oppure premi F5.

18′ – Occasione Napoli- Lozano lanciato in velocità arriva alla conclusione da lontano, grande parata di Perin.

11′ – GOL GENOA. Clamoroso errore in uscita di Maksimovic che regala palla al genoa che con Pandev va in gol.

6′ – Occasione Napoli. Il Napoli fa girare palla fino al tiro di Di Lorenzo dal limite che impegna Perin in una parata a terra.

4′ – Occasione Napoli. Nell’azione successiva il Napoli recupera palla in pressing e porta al tiro Lozano che impegna Perin in una parata a terra.

3′ – Occasione Napoli. Pandev perde palla al limite della sua area di rigore e Zielinski ne approfitta per impegnare Perin in una deviazione in angolo.

ORE 20:46 – PARTITI. Il Napoli ha battuto il calcio d’inizio.

Genoa e Napoli sono in campo per il riscaldamento pre-partita.

Queste le formazioni ufficiali delle due squadre.

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radunovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Zajc, Badelj, Czyborra; Destro, Pandev.

A disposizione: Marchetti, Zima; Onguéné, Pellegrini, Dumbravanu; Behrami, Portanova, Ghiglione, Rovella, Eyango, Melegoni; Scamacca, Caso, Eldor, Males. All. Ballardini.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Petagna, Lozano.

A disposizione: Contini, Meret; Hysaj, Rrahmani; Lobotka, Bakayoko; Osimhen, Insigne, Cioffi. All. Gattuso.

Questa la sestina arbitrale designata per dirigere l’incontro:

ARBITRO: Gianluca MANGANIELLO di Pinerolo;

assistenti di linea: Costanzo e Prenna;

IV uomo: Piccinini;

addetto al VAR: Di Bello;

assistente al VAR: Liberti.

