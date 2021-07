LIVE – La conferenza stampa di Luciano Spalletti

LIVE – Segui con noi la diretta testuale della conferenza stampa di Luciano Spalletti, che da Dimaro parla ai giornalisti presenti.

Ha iniziato l’allenamento invitando la squadra ad applaudire.

“E’ venuto quasi naturale, dobbiamo ricordare che dobbiamo essere riconoscenti a chi ci supporta, soprattutto se poi vanno a spendere le sacre ferie per venire a starti vicino e per cercare di motivarti e di farti sentire il proprio sostegno. Abbiamo bisogno dei tifosi ma dobbiamo meritarceli. “

Ha trovato quello che si aspettava? Se qualcuno l’ha sorpreso.

“Ho le stesse sensazioni di quando ho accettato. Questa panchina è motivo di orgoglio e di responsabilità. Ancora un po’ presto per cominciare a tirare delle somme. I campioni che ci sono hanno confermato le qualità che conosciamo un po’ tutti. Aspettiamo ancora di avere il gruppo a disposizione e saremo precisi.

Tanta attenzione al dettaglio: tre caratteristiche che vuole vedere nel suo Napoli?

“Prima di tutto bisogno riuscire ad infondere fiducia nei calciatori, portando un messaggio chiaro a tutti i componenti della squadra. E creare qualcosa di stimolante per i calciatori che gli permetta di motivarsi di continuo. Le qualità più importanti che ci vogliono fanno parte sempre delle qualità dei calciatori, ce ne vogliono di bravi per giocare nella trequarti avversaria. Con uno come Osimhen davanti le altre squadre cercano sempre di creare densità nella propria metà campo. E’ proprio nel traffico che va trovato il modo.

Si tratta della seconda conferenza stampa ufficiale da allenatore del Napoli per il toscano, prima dal ritiro degli azzurri.

Comments

comments