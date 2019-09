LIVE – Napoli-Cagliari 0-0: prima occasione gol per il Napoli

Per aggiornamenti PREMI F5.

Stadio San Paolo, quinta giornata del campionato di Serie A 2019-2020. In campo nel turno infrasettimanale Napoli e Cagliari. Il live di 100×100 Napoli.

18′ – Azione in dribbling di Mertens che entra in area ma la palla finisce a Mario Rui che tira di prima intenzione e la palla esce a lato anche se Lozano è arrivato con un pizzico di ritardo per battere a rete.

14′ – Prima occasione gol della partita. E’ del Napoli con una ripartenza del Napoli che vede Mertens approfittare di un retropassaggio errato della difesa cagliaritana serve Lozano ma il suo tiro è ribattuto in angolo da un difensore avversario.

Ore 21:02 – Inizia la partita. Il Napoli batte il calcio d’inizio del primo tempo

Le squadre sono in campo per il riscaldamento.

Napoli in maglia e calzettoni azzurri con pantaloncini bianchi. Il portiere Meret indossa una tenuta completamente blu. Cagliari tenuta completamente verde militare. Il portiere Olsen indossa una tenuta completamente arancione.

Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Allan, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne; Lozano.

A disposizione: Ospina, Karnezis; Hysaj, Malcuit, Ghoulam, Koulibaly, Luperto; Elmas, Fabiàn, Gaetano; Milik, Llorente, Younes. All. Ancelotti.

CAGLIARI (4-4-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Oliva, Rog, Ionita; Simeone, Joao Pedro.

A disposizione: Rafael, Aresti; Ceppitelli, Pinna, Walukiewicz, Pellegrini; Mattiello, Birsa, Castro, Deiola, Cigarini; Cerri. All. Maran.

Questa la sestina arbitrale:

ARBITRO: Marco DI BELLO di Brindisi;

assistenti di linea: Schenone e De Meo;

IV uomo: Pezzuto;

addetto al VAR: La Penna;

assistente al VAR: Longo.

