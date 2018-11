Napoli-Empoli 5-1 (8′ Insigne, 37′ 64′ 92′ Mertens, 58′ Caputo, 89′ Milik)

Rileggi la diretta testuale di Napoli-Empoli, anticipo dell’undicesima giornata del campionato di Serie A 2018/2019.



94′ – Finisce qui la gara. Napoli che fa il pokerissimo contro l’Empoli e vince una gara forse con un risultato più ampio di quanto fatto vedere dagli avversari, ma in modo meritato. Azzurri che si rimettono momentaneamente a +3 sull’Inter e a -3 dalla Juventus, in attesa delle loro sfide di domani.

92′ – GOOOOOL! MERTENS! Gol del belga che approfitta di una papera della difesa empolese e in uscita supera il portiere e insacca a porta vuota. 5-1!

89′ – GOOOOOL! MILIK! Segna anche il polacco dopo una bella azione magistralmente portata avanti da Milik, Mertens e Callejon. La “ciabattata” del polacco è imparabile per il portiere empolese. 4-1!

86′ – Brutto fallo di Di Lorenzo su Insigne che stava involandosi sulla fascia sinistra. Giallo per lui.

83′ – Ultimo cambio anche per il Napoli. Milik rileva il connazionale Zielinski.

82′ – Karnezis! vola su un colpo di testa di Caputo che si stava insaccando in rete da calcio d’angolo. Brivido.

81′ – Ultimo cambio per l’Empoli. Ucan lascia il posto a La Gumina.

79′ – Callejon tutto solo defilato sulla destra penetra in area ma tira a lato. Peccato!

77′ – Il Napoli gestisce la sfuriata dei toscani e tenta il poker in modo cinico.

70′ – Empoli ancora in progressione, i toscani non ci stanno.

67′ – Doppio cambio per l’Empoli. Econo Acquah e Krunic, entrano Zajc e Pasqual.

64′ – GOOOOOOOL! Mertens! Con un lob straordinario dal vertice destro dell’area empolese batte imparabilmente il portiere avversario. 3-1

63′ – Doppio cambio, entrano Allan e Callejon per Rog e Fabian.

62′ – Ancora Empoli. Ucan mette a lato da distanza ravvicinata dal centro dell’area piccola napoletana la palla del 2-2. Brividi.

61′ – Terminano il riscaldamento Allan e Callejon, probabile l’ingresso di entrambi.

60′ – Ancora Empoli che tenta l’attacco, azzurri in bambola dopo il gol di Caputo arrivato in un periodo di gara in cui l’Empoli non sembrava destare preoccupazioni.

58′ – GOL Empoli. Caputo raccoglie un’ottima palla filtrante dalle retrovie, supera Koulibaly e si presenta davanti Karnezis battendolo con un preciso diagonale. 2-1.

54′ – Napoli che sale in cattedra, bel triangolo Fabian-Mertens-Zielinski, con quest’ultimo che tira in modo non eccelso per la gioia di Provedel che blocca il pallone.

52′ – Ottima ripartenza azzurra da un corner empolese, la palla di Fabian percorre in orizzontale tutta l’area piccola e non trova la finalizzazione in rete di un compagno. Peccato!

51′ – Fabian prova il tiro dalla distanza, gesto atletico di rilievo per liberarsi dell’avversario, ma il suo tiro di sinistro è alto sopra la traversa.

48′ – Napoli subito molto propositivo, in un paio di occasioni con palla al piede nell’area toscana.

46′ – Partiti!

21:34 – Squadre di nuovo in campo. Parte la ripresa con il calcio d’inizio per gli azzurri, che ora attaccheranno verso la Curva B. Nessun cambio per le due squadre.

45′ – Niente recupero, si va negli spogliatoi. Napoli-Empoli 2-0. Buona prova degli azzurri, risultato però forse un po’ pesante per l’Empoli che sinceramente ha fatto vedere buone cose.

40′ – Ammonito Bennacer.

37′ – GOOOOOOOL! Mertens! Il belga con un colpo da biliardo simile a quello di Insigne, chiude alla grande un contropiede 2 contro 2 nato da una palla recuperata da Insigne. 2-0!

36′ – Tiro dalla distanza di Zielinski, la palla è respinta con difficoltà e a pugni chiusi da Provedel. Peccato!

35′ – Empoli che da oltre cinque minuti si avvicina pericolosamente alla porta del Napoli, pericolo sempre più alto.

33′ – Tiro di Krunic da distanza ravvicinata va fuori alla destra di Karnezis.

28′ – Contropiede Napoli. Mertens lancia Insigne che però tenta un improbabile tiro al volo da fuori area. La palla arriva in curva, altissima.

26′ – Insigne! Bel tiro dell’attaccante dalla destra ma Provedel ci arriva in allungo e blocca palla. Peccato!

25′ – Ancora Empoli, il Napoli respinge con poca fatica l’assalto toscano.

22′ – Napoli che gestisce palla con tranquillità, Empoli che tenta l’azione propositiva per tentare il pareggio.

18′ – Fase di stasi della gara, nonostante questo la gara è ben giocata da ambo le parti.

14′ – Annullato gol all’Empoli. Rete arrivata dopo una bella azione in progressione con palla arrivata fin dentro l’area piccola.

11′ – Napoli in pieno dominio, con l’Empoli che comunque tenta di impostare il suo gioco in maniera costruttiva. C’è da dare atto agli uomini di Andreazzoli.

8′ – GOOOOOOOL! Insigneeeeee! Lorenzo tocca con un colpo da biliardo la palla ricevuta da uno straordinario Koulibaly in progressione sulla fascia sinistra e mette a segno l’1-0!

5′ – Ancora Insigne, ancora telefonato il tiro del napoletano verso la porta di Provedel. Napoli propositivo però in questi primi cinque minuti.

2′ – Ancora Napoli! Stavolta è Mertens che tocca in modo sporco la palla verso la porta empolese al limite dell’area piccola. Para senza problemi l’estremo difensore avversario.

1′- Dopo appena un minuto è Insigne a sfiorare il gol con un fendente basso che si incrocia appena fuori alla destra del portiere toscano. Peccato!

20:31 – Partiti!

20:30 – Gli azzurri attaccheranno verso la Curva A in questa prima frazione di gioco. Calcio d’inizio a favore dei toscani.

20:29 – Empoli in maglia blu scuro, Napoli in solita maglia azzurra.

20:27 – Squadre in campo. Fischi per il solito inno di Allevi.

20:21 – Rientra anche l’Empoli. Tutto pronto, fra poco sarà 11°giornata di Serie A.

20:20 – Questa la formazione ufficiale degli azzurri: Karnezis; Malcuti, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Diawara, Rog, Zielinski; Mertens, Insigne.

20:15 – Il Napoli rientra negli spogliatoi, l’Empoli è ancora in campo.

20:12 – Una pioggia battente e incessante per circa 24 ore ha bagnato la città di Napoli e nella fattispecie l’impianto di Fuorigrotta, almeno visibilmente però non sembrano esserci problemi per il terreno di gioco che stasera ospiterà il match nell’inconsueto giorno del venerdì.

20:10 – Gentili lettori di 100x100Napoli, una buonasera da Alberto Cacciapuoti in diretta dallo Stadio San Paolo di Fuorigrotta per raccontarvi la sfida fra Napoli-Empoli, match valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie A. Squadre in campo per il riscaldamento, pochissimi gli spettatori sugli spalti.

