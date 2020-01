LIVE – Napoli-Juventus 0-0

Seguite con noi tutte le emozioni di Napoli-Juventus con la diretta testuale dai nostri inviati al San Paolo per la 26esima giornata di Serie A.

50′ – Cambio per la Juventus: esce Pjanic infortunato ed entra Rabiot.

49′ – Mario Rui si fa tutto il campo rientrando da sinistra verso il centro del campo, conclude dalla distanza schiacciando troppo il pallone che finisce fuori.

INIZIATO IL SECONDO TEMPO. Nessun cambio all’intervallo.

FINITO IL PRIMO TEMPO!!!

45′ – Ci sarà 1 minuto di recupero

43′ – Colpo di testa di Ronaldo dagli sviluppi di una punizione, palla altissima

42′ – Cuadrado porta palla sulla destra e fa partire il traversone profondo verso Ronaldo. Non riesce a controllare l’ex Real Madrid.

40′ – Il Napoli perde un pallone sanguinoso sulla trequarti. Matuidi centra per Higuain, che lascia sfilare per Dybala. Bravo Mario Rui a prendere posizione e conquistare il fallo nella sua area di rigore.

39′ – Il Napoli prova a ripartire in contropiede. Palla per Milik, che cerca la sventagliata per Insigne. Chiude al meglio Bentancur

37′ – Cuadrado prova ad andare via sulla destra e subisce un fallo: punizione per la Juventus.

35′ – Insigne fa filtrare per Zielinski, che chiede l’uno-due a Fabian. Lo spagnolo fa un tocco in più e perde il tempo del passaggio.

30′ – Ammonito Demme.

27′ – Dopo una fase in cui la partita sembrava essersi addormentata, spunto del Napoli che lancia Milik sul lato destro dell’area di rigore. Rientra sul mancino ma la sua conclusione viene deviata in corner.

20′ – Applausi per Mario Rui che prova una conclusione dalla distanza, ma il suo tiro finisce sopra la traversa.

16′ – Di nuovo pericoloso il Napoli! Bella azione destra-sinistra che favorisce Insigne, cross a rientrare per l’inserimento di Callejon. Lo spagnolo va in tuffo, marcato, ma riesce solo a sfiorare il pallone.

15′ – Ci prova Cristiano Ronaldo al termine di un contropiede, ma la palla finisce lontana dalla porta difesa da Meret.

13′ – Napoli ordinato, aspetta la Juventus attaccandola quando si avvicina al centrocampo e poi prova a ripartire.

8′ – Pericoloso ancora il Napoli su calcio d’angolo!

3′ – Inizia con coraggio il Napoli! Un’azione d’attacco insistita porta Fabian Ruiz alla conclusione da fuori area, troppo schiacciata finisce oltre il palo alla sinistra di Szczesny.

20.49 – INIZIA LA PARTITA!

Squadre in campo e schierate per il saluto al pubblico. Sarri è entrato per ultimo sul terreno di gioco durante l’inno della Serie A ma la cosa non gli ha evitato i fischi di un San Paolo quasi esaurito.

Le squadre sono rientrate negli spogliatoi, fischi abbondanti per i giocatori della Juventus e, in particolare, per Gonzalo Higuain. La cosa si è ripetuta nel momento della lettura delle formazioni, ma niente in confronto dei fischi che sono partiti al nome del nuovo tecnico della Juventus.

Ecco le formazioni ufficiali di NAPOLI e JUVENTUS.

Benvenuti amici di 100×100 Napoli alla diretta testuale di Napoli-Juventus, partita valida per la 26esima giornata di Serie A. Al San Paolo arriva la squadra prima in classifica ma, soprattutto, per la prima volta torna Maurizio Sarri. Momento completamente diverso per le due squadre, la Juventus è sola in testa ed ha iniziato bene l’anno nuovo, mentre il Napoli ha ritrovato la vittoria nel turno di Coppa Italia contro la Lazio, ma è ancora presto per dire di aver visto la luce che preannuncia la fine del tunnel.

Comments

comments