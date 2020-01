Live – Napoli-Perugia (2-0 Insigne 26′; 38′)

Live – Segui con noi la diretta testuale della sfida tra Napoli e Perugia, valida per l’accesso ai quarti di finale della Coppa Italia.

Ultimo cambio nel Napoli: fuori Zielinski dentro Allan.

82′ Conclusione dal limite di Elmas, ottima risposta di Fulignati.

Cambio nel Napoli: fuori Lozano dentro Callejon.

Ultimo cambio nel Perugia: esce Falzerano ed entra Konate.

71′ Occasione Perugia: colpo di testa che finisce di poco fuori.

66′ Conclusione di Insigne facule preda di Fulignati.

64′ E’ il momento dell’esordio di Demme per il Napoli: entra al posto di Fabian.

Altro cambio nel Perugia: fuori Iemmello dentro Melchiorri.

Cambio nel Perugia: fuori Buonaiuto e dentro Dragomir.

54′ Conclusione a botta sicura di Piotr Zielinski respinta da un difensore del Perugia.

Inizia la ripresa.

Termina il primo tempo.

OSPINA PARA!!!!!!!! IL PORTIERE COLOMBIANO SI FA PERDONARE E NEUTRALIZZA IL CALCIO DI RIGORE!!!!!!!!!

48′ Il var concede un calcio di rigore al Perugia per un fallo di mano molto sospetto.

46′ Annullato per fuorigioco un gol di Zielinski.

Concessi due minuti di recupero.

38′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL!!!!! INSIGNE CAMBIA LATO E TRASFORMA ANCHE IL SECONDO RIGORE…DOPPIETTA PER LUI!

36′ Fermi tutti. Il Var concede un calcio di rigore al Napoli per un fallo di mano su un calcio di punizione di Mario Rui inizialmente non visto dall’arbitro.

26′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL!!!!!!!! LORENZO INSIGNE TRASFORMA MERAVIGLIOSAMENTE DAL DISCHETTO ED E’ 1-0!!!!

25′ Calcio di rigore per il Napoli. Bravissimo Lozano che non ha lasciato scampo al difensore.

22′ Ancora Manolas pericoloso sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Colpo di testa che termina fuori di poco.

13′ Altra grande occasione per gli azzurri: Insigne trova un corridoio splendido per Lozano che, disturbato dal difensore, si fa parare il tiro.

12′ Occasionissima Napoli, su sviluppo di un corner Manolas colpisce di testa e per pochi centimetri non trova la rete.

12′ Gran percussione di Fabian che sembra in giornata. Il portiere la mette in calcio d’angolo.

10′ Prima conclusione del Napoli: ci prova Elmas con scarsi risultati. Il pallone termina alto.

3′ Occasione in ripartenza per gli ospiti: conclusione di prima che termina non lontana dal palo.

1′ L prima conclusione in porta è del Perugia, ma Ospina blocca sicuro.

INIZIA LA GARA!!!

14.45 – Napoli e Perugia rientrano negli spogliatoi.

14.20 – Le squadre sono in campo per il riscaldamento.

Le formazione ufficiale del Napoli:

Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Allan, Fabian, Elmas; Lozano, Llorente, Insigne.

Inizia il cammino in Coppa Italia della squadra di Gennao Gattuso. Questa competizione ha assunto un’importanza fondamentale per risollevare la stagione degli azzurri che, con una vittoria del trofeo, darebbero senso ad una stagione storta che, tuttavia, ha ancora molto da dire.

