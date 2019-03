LIVE – Napoli-Salisburgo 1-0 (10′ Milik, 18′ Fabian)

Cari lettori di 100×100 Napoli, benvenuti alla diretta testuale della gara, valevole per l’andata degli ottavi di finale di Europa League, tra Napoli e Salisburgo.

26′ Koulibaly si becca il primo giallo del match: intervento in ritardo su Walke. Ammonizione pesante per il senegalese, che era diffidato, e salterà la gara di ritorno.

21′ Pericolosissimo il Salisburgo! Conclusione dal limite di Lainer, che trova la deviazione di Koulibaly. Pallone che termina largo, ma che paura!

Cross di Mario Rui dalla sinistra, il pallone, deviato, arriva fra i piedi di Callejon, che tocca alto per Fabian. Sinistro al volo dello spagnolo, che firma il gol del 2-0!

18′ GOL DEL NAPOLI! FABIAN!

17′ Bella palla recuperata da Milik all’altezza del centrocampo, il polacco serve Mertens che si invola verso l’area di rigore e calcia dal limite: palla deviata in corner.

16′ Gol annullato al Salisburgo: Maksimovic si addormenta e si fa portare via il pallone da Wolf: il suo tocco favorisce Dabbur, che batte Meret, ma in posizione di fuorigioco.

15′ Koulibaly! Calcio d’angolo battuto, dalla destra, da Mertens: zuccata del senegalese che per poco non trova la porta.

12′ Bella ripartenza del Napoli, con Zielinski che tocca per Fabian: lo spagnolo sterza e prova a calciare di sinistro, ma la sua conclusione viene respinta.

Mertens serve Milik sul filo del fuorigioco, il polacco, a tu per tu con il portiere, lo mette a sedere e appoggia in rete. 1-0 per gli azzurri!

10′ GOL DEL NAPOLI! MILIK!

8′ Stavolta è il Napoli a farsi vedere in zona gol: appoggio di Mertens per Fabian che, entrato in area, trova la chiusura di un difensore.

7′ Dabbur! Destro di prima intenzione che non impensierisce Meret.

6′ Ancora pericolosi gli austriaci con Schlager che raccoglie una respinta di Koulibaly e calcia a rete, trovando ancora il muro del senegalese.

5′ Palla gol per il Salisburgo! Sponda di Dabbur per Wolf che calcia con il destro, ma trova l’opposizione di Meret, che blocca in due tempi.

3′ Milik, largo sulla fascia destra prova ad innescare Callejon con il tacco: chiude la difesa austriaca.

PARTITI!

20.59 Sarà il Napoli a battere il calcio d’inizio

20.56 Risuona l’inno dell’Europa League: le squadre tornano in campo.

20.45 Napoli e Salisburgo abbandonano il terreno di gioco: vi faranno ritorno tra pochi minuti, per il fischio d’inizio del match.

20.25 Le squadre sono in campo per il riscaldamento.

Ricordiamo le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Mertens, Milik.

SALISBURGO (4-3-1-2): Walke; Lainer, Ramalho, Onguene, Ulmer; Schlager, Samassekou, Junuzovic; Wolf; Daka, Dabbur.

