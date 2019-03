RILEGGI IL LIVE – Napoli-Salisburgo 3-0 (10′ Milik, 18′ Fabian, 58′ aut. Onguenè)

Cari lettori, grazie per aver seguito la nostra diretta. Prossimo appuntamento fissato per domenica alle ore 18, quando gli azzurri saranno di scena al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Noi di 100×100 Napoli, ovviamente, vi racconteremo la gara in diretta. Un buon proseguimento di serata!



Un ottimo Napoli si impone in maniera meritata contro il Salisburgo, mettendo in discesa la strada verso i quarti di finale. Negli ultimi 20′, però, gli azzurri hanno concesso qualche palla gol di troppo agli austriaci che, per merito di un grandissimo Meret, non riescono a realizzare una rete che avrebbe riaperto il discorso qualificazione.

Triplice fischio di Kulbakov! Finisce 3-0 per il Napoli!

90′ Tre minuti di recupero.

90′ Altro grandissimo intervento di Meret! Diagonale velenosissimo di Gulbrandsen, sul quale il portiere azzurro si distende, negando agli austriaci la gioia di un gol che sarebbe stato molto importante in vista del ritorno.

88′ Grandissima giocata di Ounas che scappa in velocità, supera un avversario con un sombrero e calcia con il sinistro: conclusione debole e imprecisa, con il pallone che termina fuori, ma che numero del franco-algerino!

86′ Ammonito anche Ounas, autore di un intervento scomposto su Ramalho.

83′ Giallo per Maksimovic: anche il serbo, come Koulibaly, era diffidato, dunque non sarà a disposizione di Ancelotti per la gara di ritorno in Austria.

82′ Meret salva di nuovo il Napoli! Imbucata di Schlager per Gubrandsen che sterza e manda a vuoto Koulibaly, ma, sulla sua conclusione, trova la splendida risposta dell’ex portiere di Udinese e Spal.

81′ C’è spazio anche per Adam Ounas, che prende il posto di Milik.

79′ Bella azione di Minamino che trova, però, la chiusura di Maksimovic che serve involontariamente Wolf: il giovane austriaco calcia dal limite, trovando una leggera deviazione: palla fuori!

76′ Ultimo cambio per il Salisburgo: Dabbur viene sostituito dal giapponese Minamino, l’anno scorso in gol contro la Lazio.

75′ Che occasione per Milik! Lancio di Mario Rui, intervento maldestro di Ramalho che favorisce il polacco che, di prima, spedisce di un soffio a lato. Azzurri vicinissimi al 4-0!

72′ Grande ovazione del San Paolo per Dries Mertens, che lascia il campo sostituito da Lorenzo Insigne: Ancelotti decide di concedere una ventina di minuti anche al capitano!

71′ Palo esterno di Gulbrandsen! Girata di prima intenzione su servizio di Lainer, pallone che da un bacino al palo esterno e termina fuori.

68′ Salvataggio sulla linea di Ramalho! Gran contropiede degli azzurri, con Mertens che, dalla corsia di destra, crossa sul secondo palo per l’accorrente Callejon: lo spagnolo calcia al volo ma trova l’opposizione del difensore del Salisburgo, a Walke battuto.

66′ Primo cambio per Ancelotti: Diawara prende il posto di un ottimo Zielinski.

61′ Doppio cambio per il Salisburgo: fuori Daka e Junuzovic, dentro Gulbrandsen e Mwepu.

Cross dalla sinistra di Mario Rui, Mertens manca l’appuntamento con il pallone ma alle sue spalle interviene Onguenè, che di nuca batte involontariamente il suo portiere!

58′ 3-0 NAPOLI! AUTORETE DI ONGUENÈ!

54′ Milik va via a due avversari e viene steso da Schlager: cartellino giallo per l’esterno del club austriaco.

52′ Occasionissima per Mertens! Il belga si invola verso la porta e si ritrova a tu per tu con Walke, che con un gran riflesso alza la palla sopra la traversa sulla conclusione del numero 14 azzurro!

51′ Mertens vede Walke fuori dai pali e prova a beffarlo dalla propria metà campo: palla fuori!

49′ Bellissima ripartenza del Napoli, con Callejon che scappa sulla destra ed effettua un bel cross basso, ma il pallone non viene raccolto né da Milik né da Zielinski.

47′ Meret miracoloso! Dopo un errore in disimpegno di Hysaj, azione veloce del Salisburgo che porta alla conclusione Dabbur che, da pochi passi, trova il grandissimo intervento del portiere del Napoli.

46′ Inizia il secondo tempo!

45′ Senza recupero, termina la prima frazione di gioco.

41′ Bella conclusione di Junuzovic, che termina di un soffio larga, alla destra di Meret.

36′ Mario Rui, dalla sinistra, effettua un bel cross basso per Milik: pallone leggermente lungo, che finisce tra le braccia di Walke.

26′ Koulibaly si becca il primo giallo del match: intervento in ritardo su Wolf. Ammonizione pesante per il senegalese, che era diffidato, e salterà la gara di ritorno.

21′ Pericolosissimo il Salisburgo! Conclusione dal limite di Lainer, che trova la deviazione di Koulibaly. Pallone che termina largo, ma che paura!

Cross di Mario Rui dalla sinistra, il pallone, deviato, arriva fra i piedi di Callejon, che tocca alto per Fabian. Sinistro al volo dello spagnolo, che firma il gol del 2-0!

18′ GOL DEL NAPOLI! FABIAN!

17′ Bella palla recuperata da Milik all’altezza del centrocampo, il polacco serve Mertens che si invola verso l’area di rigore e calcia dal limite: palla deviata in corner.

16′ Gol annullato al Salisburgo: Maksimovic si addormenta e si fa portare via il pallone da Wolf: il suo tocco favorisce Dabbur, che batte Meret, ma in posizione di fuorigioco.

15′ Koulibaly! Calcio d’angolo battuto, dalla destra, da Mertens: zuccata del senegalese che per poco non trova la porta.

12′ Bella ripartenza del Napoli, con Zielinski che tocca per Fabian: lo spagnolo sterza e prova a calciare di sinistro, ma la sua conclusione viene respinta.

Mertens serve Milik sul filo del fuorigioco, il polacco, a tu per tu con il portiere, lo mette a sedere e appoggia in rete. 1-0 per gli azzurri!

10′ GOL DEL NAPOLI! MILIK!

8′ Stavolta è il Napoli a farsi vedere in zona gol: appoggio di Mertens per Fabian che, entrato in area, trova la chiusura di un difensore.

7′ Dabbur! Destro di prima intenzione che non impensierisce Meret.

6′ Ancora pericolosi gli austriaci con Schlager che raccoglie una respinta di Koulibaly e calcia a rete, trovando ancora il muro del senegalese.

5′ Palla gol per il Salisburgo! Sponda di Dabbur per Wolf che calcia con il destro, ma trova l’opposizione di Meret, che blocca in due tempi.

3′ Milik, largo sulla fascia destra prova ad innescare Callejon con il tacco: chiude la difesa austriaca.

PARTITI!

20.59 Sarà il Napoli a battere il calcio d’inizio

20.56 Risuona l’inno dell’Europa League: le squadre tornano in campo.

20.45 Napoli e Salisburgo abbandonano il terreno di gioco: vi faranno ritorno tra pochi minuti, per il fischio d’inizio del match.

20.25 Le squadre sono in campo per il riscaldamento.

Ricordiamo le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Mertens, Milik.

SALISBURGO (4-3-1-2): Walke; Lainer, Ramalho, Onguene, Ulmer; Schlager, Samassekou, Junuzovic; Wolf; Daka, Dabbur.

Cari lettori di 100×100 Napoli, benvenuti alla diretta testuale della gara, valevole per l’andata degli ottavi di finale di Europa League, tra Napoli e Salisburgo.

