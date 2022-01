LIVE – Napoli-Sampdoria (0-0): problema per Insigne. Rrahmani ci prova!

Gentili lettori di 100x100Napoli, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Sampdoria. Premi F5 per aggiornare.

33′ – Ghoulam su punizione ci prova, ma Audero non si fa cogliere impreparato e respinge in angolo. Gli azzurri però non sfruttano in pieno l’occasione.

30′ – Insigne non riesce a rimanere in campo. Politano entra e sostituisce il capitano.

28′ – Rrahmani ci prova con un gran tiro da fuori area ma Audero respinge in calcio d’angolo. Sugli sviluppi di quest’ultimo il Napoli non riesce a rendersi pienamente pericoloso.

26′ – Insigne non ce la fa per un problema all’adduttore. Politano si riscalda per entrare.

19′ – Imbucata di Demme sul secondo palo per Insigne che trova al centro Petagna; quest’ultimo però commette fallo su Audero. Fallo in attacco e punizione per la Samp.

14′ – Ci prova Gabbiadini con una conclusione dalla lunga distanza. Palla altissima sopra la traversa.

2′ – Inizio promettente del Napoli con Mertens che si è guadagnato un calcio d’angolo. Nessun pericolo però per la porta di Audero.

Inizia Napoli-Sampdoria!

16:25 – Le squadre hanno terminato il riscaldamento e sono pronte per il calcio d’inizio.

Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus, Ghoulam; Demme Lobotka ; Elmas, Mertens, Insigne; Petagna . All.: Spalletti

Ospina; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus, Ghoulam; Demme Lobotka ; Elmas, Mertens, Insigne; Petagna Sampdoria (4-4-2): Audero; Dragusin, Ferrari, Chabot, Augello; Ciervo, Ekdal, Askildsen, Thorsby; Quagliarella, Gabbiadini . All.: D’Aversa

Prima convocazione per il neo-acquisto Tuanzebe, mentre è notizia di poco fa la negativizzazione di Spalletti che quindi tornerà in panchina. Recuperato anche Fabiàn, ma non partirà dall’inizio, mentre Zielinski è assente a causa della positività al Covid.

Gli azzurri tornano a giocare allo Stadio Maradona, dopo il pari ottenuto contro la Juventus allo Stadium in piena emergenza tra infortuni e positivi al Covid. Oggi il Napoli affronta la Sampdoria di D’Aversa, con il calcio d’inizio fissato alle ore 16 e 30.

Comments

comments