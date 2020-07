LIVE – Napoli-Sassuolo 2-0 (8′ Hysaj, 90’+ Allan)

Cari lettori di 100×100 Napoli, grazie per aver seguito il nostro live testuale: prossimo appuntamento martedì, alle 21:45, per la sfida in trasferta contro l’Inter. Buon proseguimento di serata.

Fischio finale! Il Napoli si impone con il risultato di 2-0: decidono le reti, una per tempo, di Hysaj e Allan.

90’+ Bella sponda di testa di Politano, che trova Mertens: il belga entra in area e scarica a rimorchio per Allan, che lascia partire un bel destro che fulmina Consigli.

90’+ GOL DEL NAPOLI! HA SEGNATO ALLAN!

90’+ Saranno sei i minuti di recupero.

90′ Bel break di Allan che serve Mertens che, a sua volta, scarica su Elmas: il macedone lascia partire la conclusione, che viene bloccata in due tempi da Consigli.

88′ Ultima sostituzione per il Sassuolo: Rogerio lascia il posto al giovane Manzari.

87′ Occasione per il Napoli, con Politano! L’ex esterno dell’Inter centra il palo con un sinistro a botta sicura.

83′ Altri due cambi per De Zerbi: escono Djuricic e Locatelli, sostituiti da Haraslin e Kyriakopoulos.

80′ Gattuso si gioca le sue ultime carte, andando a inserire elementi freschi a centrocampo: dentro Elmas e Allan al posto, rispettivamente, di Zielinski e Fabiàn.

73′ Secondo cambio per il Sassuolo: Traorè lascia il posto al giovane Raspadori.

73′ Viene ammonito anche Marlon, che era stato nettamente saltato da Mertens e ha steso il belga con un fallo.

70′ Cartellino giallo anche per Dries Mertens, che era diffidato e salterà, dunque, la prossima gara, a San Siro contro l’Inter.

69′ Ammonito anche Djuricic.

67′ Doppio cambio per gli azzurri, con Gattuso che cambia due terzi del tridente offensivo: fuori Callejon e Milik, entrano Politano e Mertens.

64′ Milik! Bella percussione di Zielinski, che viene abbattuto ma riesce ugualmente a servire il suo connazionale, che calcia in maniera velenosa dal limite: Consigli, però, è attento e non si fa sorprendere.

61′ Clamoroso! Altro gol annullato al Sassuolo, stavolta era stato Berardi a trovare la rete, ma Caputo, autore dell’assist per il numero 25, si trovava in posizione di fuorigioco.

60′ Primo cambio per il Napoli: esce l’acciaccato Manolas, dentro Maksimovic.

53′ Altra gran parata di Ospina, stavolta su Berardi, che aveva calciato con il mancino. È entrato bene in campo il Sassuolo.

49′ E sale a tre il conto dei gol annullati al Sassuolo: Caputo aveva trovato il gol dopo una bella giocata di Berardi, ma la posizione di partenza del numero 25 neroverde era irregolare.

Inizia il secondo tempo.

De Zerbi sceglie di effettuare il primo cambio del match: Muldur lascia spazio a Toljan.

Finisce la prima frazione di gioco: il Napoli è meritatamente in vantaggio, grazie al primo gol in azzurro di Elseid Hysaj.

45’+ Grande risposta di Ospina sul sinistro di Djuricic! Il trequartista neroverde si accentra e calcia dal limite in maniera velenosa, ma il portiere colombiano si fa trovare pronto!

45′ Tre minuti di recupero.

42′ Hysaj vicino alla doppietta! Bello scambio tra Insigne e l’albanese, che entra in area e calcia, trovando la risposta di Consigli, che devia in angolo.

40′ Primo cartellino giallo del match: ammonito Berardi.

37′ Altro gol annullato al Sassuolo, aveva segnato ancora Djuricic, bravo ad insaccare dopo una respinta di Ospina su conclusione di Traorè: l’ivoriano era partito in posizione irregolare.

36′ Altra grandissima occasione per il Napoli: classico traversone di Insigne a premiare il taglio di Callejon, l’andaluso arriva alla conclusione ma manda fuori da pochi passi.

32′ Annullato un gol al Sassuolo: Djuricic, con la punta, infila Ospina in uscita, ma il numero 10 neroverde è in posizione di fuorigioco.

26′ L’arbitro interrompe il gioco: cooling break!

25′ Altro tentativo di Zielinski, servito da una sponda di testa di Callejon: la conclusione è, però, troppo centrale e viene bloccata in due tempi dal portiere neroverde.

22′ Rasoiata di Zielinski dal limite dell’area: conclusione leggermente larga e pallone che termina fuori, alla sinistra di Consigli.

20′ Che occasione per il Napoli! Gran corridoio di Zielinski a premiare il taglio di Insigne, il numero 24 si trova a tu per tu con Consigli e prova a superarlo con uno scavetto: palla che termina fuori di un niente!

20′ Sul corner seguente, svetta ancora Koulibaly, ma questa volta il suo colpo di testa è facile preda di Consigli.

19′ Bella discesa di Hysaj sulla corsia sinistra, l’albanese trova una bella imbucata per Insigne che calcia verso la porta, trovando una deviazione in angolo.

16′ Stacco imperioso di Koulibaly, su corner battuto da Callejon: il senegalese non riesce a trovare la porta, palla fuori.

15′ Traversone di Insigne dalla sinistra a cercare Milik, autore di un bel taglio sul primo palo: ottimo anticipo di Marlon, che chiude in angolo.

Primo gol in azzurro per il terzino albanese, che riceve palla sull’altezza del vertice dell’area di rigore, si accentra e calcia con il destro, battendo Consigli: 1-0 per il Napoli!

8′ GOL DEL NAPOLI! HA SEGNATO HYSAJ!

6′ Si fa vedere anche il Napoli, con una conclusione di Insigne: palla alta!

5′ Bella giocata di Djuricic, che supera un avversario con un numero e calcia dai 20 metri: il pallone termina alto.

2′ Primo spunto del Sassuolo con Muldur, che salta Hysaj e va al cross: chiusura di Koulibaly in calcio d’angolo.

SI COMINCIA!

21.45 Sarà il Sassuolo a battere il calcio d’inizio.

21:43 Le squadre fanno ritorno sul terreno di gioco.

21:31 Le due compagini rientrano negli spogliatoi.

21:10 Le squadre sono in campo per il riscaldamento.

Ricordiamo le formazioni ufficiali:

Napoli (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj, Fabian, Lobotka, Zielinski, Callejon, Milik, Insigne.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Traorè; Caputo.

Cari lettori di 100×100 Napoli, benvenuti al live testuale del match, valevole per il 36° turno del campionato di Serie A, tra Napoli e Sassuolo.

