Live, Parma-Napoli (1-0 Caprari 48’)

Live – Segui con noi la diretta testuale di Parma-Napoli. Trentacinquesima giornata del campionato di Serie A.

48’ Caprari trasforma. 1-0.

46’ Concesso un rigore per il Parma per un presunto fallo di Mario Rui.

45’ Concessi due minuti di recupero.

35’ Giallo per Lozano per un fallo inesistente. Giua continua a dimostrare una certa incompetenza in questa stagione.

30’ Retropassaggio suicida di Allan che regala una super occasione al Parma: Siligardi calcia e Di Lorenzo salva sulla linea.

29’ Fabian vicino al gol con un sinistro a giro sul secondo palo che termina alto di poco.

20’ Il Parma è chiuso in difesa. Il Napoli prova ad aggirarlo col possesso.

4’ Grande azione del Napoli e conclusione di Politano respinta da Sepe.

INIZIA LA GARA

LE FORMAZIONI UFFICIALI

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Dermaku, Bruno Alves, Pezzella; Grassi, Brugman, Kurtic; Siligardi, Caprari, Karamoh. A disposizione: Colombi, Iacoponi, Regini, Inglese, Laurini, Barillà, Gervinho, Kulusevski, Sprocati. All. D’Aversa.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Allan; Politano, Lozano, Insigne. A disposizione: Karnezis, Luperto, Ghoulam, Malcuit, Manolas, Hysaj, Zielinski, Elmas, Lobotka, Younes, Callejon, Mertens. All. Gattuso.

