LIVE – Verona-Napoli 1-2 (14′, 71′ Osimhen, 77′ Faraoni)

Gentili lettori di 100×100 Napoli, benvenuti al live testuale del match, valevole per il 29° turno del campionato di Serie A, tra Verona e Napoli.

87′ Di Lorenzo mette al centro per Elmas, che devia ma viene fermato da un riflesso di Montipò. Sulla respinta ci prova lo stesso Di Lorenzo, che trova solo l’esterno della rete.

85′ Altro giallo per gli scaligeri: stavolta, viene ammonito Ilic per un brutto fallo su Di Lorenzo.

83′ Espulso Ceccherini! Il Verona resta in 10! Secondo giallo per il difensore per un tocco di mano.

Caprari serve con il tacco Tameze, che arriva al cross e trova la testa di Faraoni, che stacca più in alto di tutti e batte Ospina.

77′ Il Verona accorcia le distanze: ha segnato Faraoni!

Sugli sviluppi di un fallo laterale, Ceccherini si dimentica di Di Lorenzo, che indisturbato entra in area e appoggia al centro per Osimhen: per il nigeriano, a due passi dalla porta, è un gioco da ragazzi trovare la doppietta personale.

71′ Raddoppio del Napoli! Ha segnato ancora Osimhen!

69′ Giallo anche per Ceccherini, autore di un netto fallo su Elmas.

68′ Gunter trattiene Osimhen e si becca un cartellino giallo.

62′ Doppio cambio per il Napoli: Spalletti manda in campo Insigne ed Elmas, che prendono il posto di Lozano e Politano.

56′ Osimhen rientra in campo ma sembra ancora dolorante.

55′ Resta a terra anche Osimhen, in seguito a un duello con Gunter.

53′ Il portiere colombiano si rialza e sembra in grado di restare in campo.

50′ Ospina resta a terra dopo un contatto con Ceccherini: gioco fermo per permettere l’ingresso dello staff medico azzurro.

Riprende il match!

Si chiude qui la prima frazione di gioco: squadre negli spogliatoi con il Napoli in vantaggio per 1-0.

45′ Due minuti di recupero.

40′ Terzo tentativo per Fabian, che stavolta finta di calciare con il sinistro, sterza e prova la conclusione a giro di destro: palla che esce di poco.

38′ Primo cambio obbligato per Tudor: Depaoli lascia il posto a Bessa.

37′ Depaoli si ferma a causa di un problema muscolare: l’esterno del Verona non sembra in condizione di restare in campo.

34′ Versi razzisti da parte dei tifosi del Verona nei confronti di Osimhen e Koulibaly, immediatamente segnalati dal difensore all’arbitro Doveri.

29′ Osimhen parte palla al piede e prova la conclusione sul primo palo, da posizione defilata: pallone che finisce sul fondo.

28′ Gioco interrotto momentaneamente per il lancio di alcuni fumogeni sulla pista di atletica.

22′ Ancora Fabian! Dopo appena due minuti, l’ex Betis ci riprova, cercando il secondo palo col mancino, ma Montipò con un gran riflesso nega il raddoppio al Napoli!

20′ Ci prova Fabian! Lo spagnolo triangola con Osimhen e calcia dalla distanza, ma il suo tentativo viene deviato in angolo.

Politano sfida Ceccherini sulla fascia destra e arriva al cross, stacco imperioso di Osimhen che anticipa Sutalo e insacca. Napoli in vantaggio!

14′ Gol del Napoli! Ha segnato Osimhen!

10′ Caprari serve in profondità Simeone, che però calcia altissimo.

3′ Azione insistita del Verona che porta Tameze alla conclusione, ma il suo sinistro viene deviato in calcio d’angolo.

Inizia il match!

14.56 Le squadre fanno il loro ingresso in campo.

Gli azzurri vogliono riscattare la sconfitta della scorsa settimana contro il Milan e continuare a lottare per il vertice della classifica, mentre i padroni di casa puntano a dare continuità ai propri risultati, prolungando la striscia di quattro risultati utili consecutivi. Ricordiamo le formazioni ufficiali:

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Gunter, Sutalo; Faraoni, Tameze, Ilic, Depaoli; Barak, Caprari; Simeone.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Zambo Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Osimhen, Lozano.

