Llorente a Napoli, oggi visite e firma: “Felice di tornare in Italia”

Fernando Llorente effettuerà oggi le visite mediche e poi firmerà il contratto con il Napoli. Ecco quanto riporta La Gazzetta dello Sport.

L’ufficialità probabilmente arriverà oggi, dopo le visite mediche in programma stamattina a Villa Stuart, a Roma. Dove ieri sera è sbarcato, a Fiumicino, Fernando Llorente che diventa – a meno di ulteriori, clamorosi, colpi in chiusura di mercato – il quinto e ultimo acquisto nel mercato del Napoli. Con l’ok dei test medici il centravanti spagnolo, ex Juve, firmerà un contratto di un anno con una seconda stagione di ingaggio che scatterà in automatico, raggiungendo un certo numero di presenze e gol: a 2,5 milioni di euro netti.

Intercettato da Sky Sport in aeroporto, Llorente non ha potuto dire molto: “Aspettiamo ancora qualche giorno per parlare. Posso solo dire che sono felice di essere tornato in Italia”. Poi con una sciarpa azzurra al collo ha detto: “Speriamo oggi vinca la mia squadra”.

Sfumata l’operazione Icardi, il Napoli dunque si è cautelato ampliando e completando, per caratteristiche, una notevole batteria d’attacco. Llorente, ex Juve, sarà l’alternativa a Milik, essendo più giocatore d’area e maggiormente dotato nel gioco aereo rispetto al centravanti polacco. Un chiavistello in più, a disposizione di Ancelotti”.

