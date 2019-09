Llorente: dai gol decisivi in Champions con il Tottenham a nuovo idolo del San Paolo

La Gazzetta dello Sport dedica un’interessante articolo all’attaccante del Napoli Fernando Llorente.

Il quotidiano rosa mette in evidenza i gol segnati da Llorente: 3 gol in 133 minuti con una media di un gol ogni 45 minuti (in realtà considerando anche i minuti di recupero giocati e non solo quelli regolamentari, Llorente ha giocato 144 minuti e quindi la media comunque alta è di un gol ogni 48 minuti). Ma di Llorente la Gazzetta dello Sport apprezza anche la sua predisposizione al sorriso e alla positività che porta nello spogliatoio.

La Gazzetta poi analizza il perché il Tottenham lo abbia lasciato andare a parametro zero dopo averlo strappato al Chelsea di Antonio conte con un’offerta da 100.000 sterline a settimana. Il motivo? Le poche presenze e i pochi gol segnati.

I tifosi degli ‘spurs’ speravano che Llorente diventasse il ‘supersub’ del Tottenham, ossia il ‘panchinaro’ in grado di cambiare le partite.

Impresa riuscita a Llorente solo al termine della scorsa stagione quando con un gol al Borussia Dortmund e quello decisivo al Manchester City ha trascinato il Tottenham in finale di Champions League.

Il Tottenham ha deciso quindi di svincolarlo per poi offrirgli un contratto con un ingaggio più basso rifiutato dal calciatore spagnolo e dal suo fratello agente.

Quindi la chiamata di Ancelotti e l’idea di gioco del Napoli sembra tagliata su misura per le caratteristiche del nuovo idolo del San Paolo.

