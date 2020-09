Fernando Llorente nel mirino dello Spezia. Ecco quanto ha rivelato Ciro Venerato, di Rai Sport, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“C’è un’offerta ufficiale dello Spezia per Llorente, un biennale da 2.8 mln netti al calciatore che al momento prende tempo. Il Napoli darebbe una mano in parte minima per lo stipendio”.

