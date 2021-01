L’attaccante spagnolo Fernando Llorente è a Villa Stuart a Roma per sostenere le visite mediche in vista di un suo passaggio all’Udinese.

Llorente dovrebbe firmare un contratto con i friulani per i prossimi 18 mesi, con l’Udinese che dovrebbe contribuire al pagamento degli stipendi. Non sono esclusi dei bonus futuri per il Napoli.

Poche battute per LLorente all’ingresso a Villa Stuart: “Contento di iniziare questa nuova avventura. Napoli? Non parlo”

