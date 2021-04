Lo Monaco: “Gattuso non difeso con la giusta determinazione”

Ai microfoni di Radio Crc, nel corso di Arena Maradona, è intervenuto Pietro Lo Monaco, ex ds del Catania e consigliere FIGC.

A seguire le sue parole:

“Ai club che hanno aderito alla Superlega non accadrà nulla, finirà tutto a tarallucci e vino. Ogni volta che mi è stato chiesto un parere sulla Superlega ho sempre detto che non se ne sarebbe fatto nulla. Così come era strutturata, avrebbe decretato la morte del calcio se si fosse concretizzata

.Da quando è arrivato a Napoli Gattuso è stato massacrato; sono rimasto deluso da chi l’ha criticato e da chi non l’ha difeso con la giusta determinazione.”

