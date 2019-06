Lombardo presenta il ritiro estivo del Napoli a Dimaro

Il responsabile comunicazione del Napoli, Nicola Lombardo, presenta il ritiro estivo di Dimaro Folgarida che prenderà inizio il 6 luglio.

“Dimaro è la casa estiva degli azzurri e soprattutto il nostro è un modo di fare il ritiro unico. Siamo infatti la sola squadra in Italia che va sempre nello stesso posto e per un periodo così lungo.

Tre settimane all’arrivo e poi tre settimane di ritiro, quindi veramente 3 per 3 fa 9 e siamo prontissimi per il nono ritiro del Napoli calcio qui a Dimaro Folgarida.

E’ stato deciso di non andare più a Trento per le amichevoli proprio per stare più vicini ai tifosi in questo unico posto.

Siamo felici, come Napoli, di continuare a venire qui, oltre che per il fatto che questo è un posto stupendo anche perché vogliamo essere vicini a questa gente che ormai noi consideriamo di famiglia”

