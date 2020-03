Loren Moron Garcia, gol spagnoli per le ambizioni del Napoli

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Napoli avrebbe messo gli occhi sul centravanti spagnolo del Betis Siviglia Lorenzo Jesús Morón García conosciuto semplicemente con il nome di Loren.

Nato a Marbella il 30 dicembre 1993, Loren ha iniziato la carriera da professionista con gli spagnoli dell’Union Estepona nella stagione 2012-13.

Dopo aver giocato sempre in Spagna con il Velez e il Marbella nella stagione 2015-2016 passa al Betis dove è esploso nel ruolo di centravanti con 22 gol in 74 presenze non tutte da titolare. Sono sei anche le presenze in Europa League

Alto 185 cm per circa 66 kg di peso, Loren è un destro naturale che fa dell’opportunismo la sua arma migliore. Bravo a giocare sul filo del fuorigioco è dotato anche di una discreta tecnica individuale.

Loren ha il contratto in scadenza nel 2022 e ha una clausola di 60 milioni di euro. La trattativa con il Betis potrebbe partire da una base di 40 milioni di euro più 20 milioni di euro legati ai bonus.

Amante delle città di mare e con il padre che ha giocato con gli acerrimi rivali del Siviglia, Loren a 14 ani avrebbe voluto fare il torero professionista prima di concentrarsi sulla carriera di calciatore.

