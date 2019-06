Lorenzo Insigne compie 28 anni, gli auguri della SSC Napoli

Nato a Frattamaggiore il 4 giugno 1991 Lorenzo Insigne oggi compie 28 anni.

Cresciuto nelle giovanili del Napoli, prima di affermarsi in prima squadra, ha giocato in prestito con Cavese, Foggia e Pescara.

Con il Napoli ha esordito in Serie A con Mazzarri il 24 gennaio 2010 in Livorno-Napoli 0-2. Con la maglia del Napoli in tutte le competizioni ha giocato 303 partite (ottavo di sempre) segnando 77 gol.

La SSC Napoli sul profilo ufficiale twitter del club ha postato un messaggio di auguri all’attaccante attualmente in ritiro con la nazionale italiana.

