Hirving Lozano è sempre più vicino al Napoli. In questo momento è in viaggio verso l’Italia pronto per iniziare la sua nuova avventura.

“Hirving Lozano diventerà nelle prossime ore un giocatore del Napoli. L’asso messicano è in arrivo a Roma con un volo privato insieme alla famiglia.” Questo quanto evidenziato dal Corriere dello Sport.

Il messicano nella giornata di domani svolgerà le visite mediche.

