In Messico non è andata giù la scelta di Gattuso di mandare in campo il messicano Lozano solo negli ultimi tre minuti della partita.

Via social sono arrivati tanti insulti e commenti negativi contro Gattuso. Dal “Gattuso vergogna” a “Gattuso fuera, Gattuso out” fino a “Un insulto Lozano al 91′”.

Comments

comments