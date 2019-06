Lozano-James: l’arrivo di uno non esclude quello dell’altro

Nell’edizione odierna de Il Mattino si parla anche del possibile arrivo di James Rodriguez che però non escluderebbe quello di Lozano.

Il Napoli, infatti, forte del sì del calciatore sta trattando con il Real Madrid la formula d’acquisto del calciatore. L’ipotesi più accreditata sarebbe quella del prestito con obbligo di riscatto. Si lavora sulle cifre perché il Real vorrebbe circa 50 milioni per l’attaccante colombiano (10 dal prestito e 40 dal riscatto). Cercando di sfruttare il buon rapporto con Florentino Perez, De Laurentiis sta provando ad ottenere uno sconto. Questa formula d’acquisto, dunque, non escluderebbe Lozano dato che i soldi che verrebbero spesi quest’anno per James sarebbero pari a 10 milioni ed il suo acquisto sarebbe ultimato solamente il prossimo anno.

Comments

comments