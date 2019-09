Hirving Lozano, nuovo attaccante del Napoli, è pronto al secondo test in Texas del suo Messico contro l’Argentina. Agirà da esterno sinistro.

Dopo il successo sugli Stati Uniti, con Lozano decisivo per un assist per il 3-0 con una progressione micidiale, il Ct Gerardo Martino è pronto a schierarlo titolare nel secondo test in Texas contro l’Argentina. L’attaccante del Napoli dovrebbe agire a sinistra nel super-tridente con Raul Jimenez del Wolverhampton e uno tra Corona e Antuna.

