Lozano può riabbracciare Ancelotti: l’Everton vuole pescare in casa Napoli

Hirving Lozano, arrivato a Napoli sotto la gestione Ancelotti, potrebbe riabbracciare all’Everton il suo ex allenatore. Lo riporta Tuttosport.

Il Napoli non sottovaluta le sirene straniere in questo mercato di gennaio. Lo evidenzia l’edizione odierna di Tuttosport, che spiega come in particolare sia Carlo Ancelotti a rappresentare una tentazione per alcuni azzurri. “Suonano quelle di Carlo Ancelotti – scrive il quotidiano – che vorrebbe pescare in casa Napoli per rinforzare l’Everton. Piace Lozano che lui stesso ha voluto in azzurro e che sta trovando poco spazio, ma anche Allan appetito nuovamente pure dal Psg, e Zielinski“.

