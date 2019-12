Lozano, si punta al rilancio già contro il Sassuolo

Hirving Lozano è l’acquisto più costoso nella storia del Napoli, eppure il suo rendimento fino ad ora non è stato ottimale.

Ecco quindi che scatta il piano di rilancio del messicano, dopo che ha giocato molte partite fuori ruolo con Ancelotti (che lo ha voluto). Ne parla Il Mattino, che spiega come potrebbe partire titolare contro il Sassuolo negli undici che sceglierà Gattuso.

In particolare, Lozano potrebbe prendere più il posto di Callejon che di Insigne; in ogni caso lui dovrebbe partire come esterno nell’attacco a 3 pensato da Gattuso, tornando nel ruolo a lui più congeniale.

Ma ci vorrà del tempo per vederlo integrato nei nuovi meccanismi dell’allenatore, anche per dare senso all’investimento, conclude il quotidiano.

