Fabio Lucioni, difensore del Lecce, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dall’inizio della partita del San Paolo contro il Napoli.

“Sotto il punto di vista delle rose teoricamente non dovrebbe esserci partita, ma siamo venuti qui per giocarci le nostre carte, fare il nostro gioco e mettere in difficoltà una squadra che ha ripreso il suo cammino alla grande”.

