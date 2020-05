L’UEFA sta studiando i nuovi calendari

Secondo quanto avrebbe riferito agli inglesi di “The Sun” da Pieter Nieuwenhuis, direttore di Hypercube società partner dell’UEFA, i calendari delle prossime tre stagioni calcistiche potrebbero subire un totale stravolgimento.

Questa l’idea dell’UEFA.

2020-21: inizio dicembre 2020 fine novembre 2021 con in mezzo un mese di stop per giocare gli Europei;

2021-22: da fine dicembre 2021 fino al 1 novembre 2022, per lasciare poi spazio ai mondiali in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre;

2022-23: da gennaio 2023 a metà luglio 2023;

2023-24: si tornerebbe alla ‘normalità’ con partenza da metà agosto.

Questa la dichiarazione rilasciata al Sun da Nieuwenhuis: “Questo è il modo migliore per decidere tutte le competizioni sul campo alleviando le pressioni a club e associazioni. Il nostro piano è finanziariamente fattibile e questo piano pluriennale eviterà molti fallimenti. Abbiamo calcolato tutto. Richiede un finanziamento di circa 7 miliardi di sterline in tutta Europa, il che può sembrare tanto fino a quando non si considera che il fatturato di un top club europeo è di circa 30 miliardi di sterline all’anno”.

