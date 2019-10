Ma quello di Ancelotti è davvero un turnover? I numeri direbbero di no, per nove undicesimi c’è una formazione base

Il Napoli sta attraversando un periodo non proprio esaltante per il gioco espresso e per i risultati ottenuti con Cagliari, Genk e Torino. Tra i capi d’imputazione del processo mediatico fatto ad Ancelotti c’è anche l’ipotetico turn-over.

Ipotetico? Sì, perché i numeri raccontano di una squadra base per nove undicesimi con i soli veri dubbi sulla fascia sinistra per l’esterno difensivo e il ruolo di secondo attaccante.

Analizzando i minuti giocati dal Napoli nelle varie competizioni e la percentuale dei minuti giocati dai vari calciatori, è possibile ‘identificare’ una formazione base formata da quei calciatori che hanno giocato almeno i due terzi circa (66,67%) del totale dei minuti che hanno visto il Napoli in campo:

(4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, MARIO RUI/GHOULAM, Callejon, Allan, Fabiàn, Zielinski; Mertens, INSIGNE/LOZANO/LLORENTE.

In Champions la rotazione è stata davvero minima e, eccezion fatta per Lozano che in pratica ha fatto scivolare Zielinski in panchina, nel caso di Mario Rui è stata necessaria per l’infortunio patito dal portoghese durante la gara con il Genk.

Così come in campionato la percentuale dei minuti giocati da Koulibaly è crollata per le due giornate di squalifica scontate con Brescia e Torino.

Certo, è anche vero che in campionato hanno tirato il fiato Allan e Manolas, ma se alcuni pilastri della squadra non riposano nelle gare contro squadre di seconda e terza fascia lasciando il posto a calciatori che hanno comunque dimostrato di essere più che affidabili quali ad esempio Elmas e Maksimovic, quando dovrebbero farlo?

In effetti anche la Juventus dell’integralista Sarri contro Verona e Spal ha provveduto a far ruotare un bel po’ di calciatori.

Così come è opportuno ricordare che per le squadre di vertice impegnate in Europa, la media stagionale dei minuti giocati dai ‘titolari’ oscilla tra l’80 e l’85%. Solo in casi rarissimi tocca il 90%.

Nella tabella seguente sono riportate le percentuali dei minuti giocati sul totale dai calciatori più utilizzati da Ancelotti in questa stagione.

