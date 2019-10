Nikola Maksimovic, difensore serbo del Napoli, sta provando a recuperare in fretta dal suo infortunio. Ecco quanto riporta il Corriere dello Sport.

Nikola Maksimovic lavora per rientrare il prima possibile a disposizione di Carlo Ancelotti. Come riporta oggi Il Corriere dello Sport, il difensore serbo spera di poter avere a breve termine notizie positive, magari avendo l’ok dal dott. Raffaele Canonico già per il rientro in campionato contro l’Hellas.

