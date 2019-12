Nikola Maksimovic vicino al prolungamento di contratto con il Napoli. Ecco quanto riporta l’edizione odierna de Il Mattino sulle trattative.

Mentre la questione rinnovi per Dries Mertens e Josè Maria Callejon appare ancora in alto mare, lo stesso non vale per Nikola Maksimovic. Stando a quanto riportato da Il Mattino, infatti, la trattativa per il prolungamento di contratto con il centrale serbo è ben avviata e presto potrebbe arrivare la fumata bianca.

Comments

comments