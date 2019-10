Malcuit: “Il Napoli può competere in tutte e tre le competizioni”

Kevin Malcuit ha rilasciato un’intervista. Queste le sue dichiarazioni a Sky Sport, in cui ha parlato anche degli obiettivi azzurri:

“Il Napoli può competere in tutte e tre le competizioni, perché è una grande squadra con un grande allenatore. L’anno scorso siamo arrivati secondi, quest’anno vedremo. L’obiettivo non è però il campionato, ma tutte le competizioni che giochiamo. Insigne è il nostro capitano, quindi per noi è importante che torni a trasmetterci la sua gioia. Abbiamo bisogno di appoggiarci a lui perché anche questo è il suo ruolo. Ancelotti sa di poter contare su di me, con lui ho un buon rapporto. Va tutto alla grande. E poi come si dice: piano piano. È l’allenatore che decide. Se lui crede che sia meglio far giocare qualcun altro, che giochi. Ho un buon rapporto con Hysaj e Di Lorenzo e quello che il mister decide per la squadra a me sta bene. Mertens è un grande amico, una grande persona, un gran signore e, ovviamente, un grande giocatore“.

Comments

comments