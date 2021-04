Mancini: “Con la nazionale spero di far gioire una nazione intera”

Il CT della Nazionale Roberto Mancini ha rilasciato un’intervista che è possibile leggere in versione integrale sulla Gazzetta dello Sport oggi in edicola e della quale vi proponiamo un breve estratto.

“Mi sarebbe spiaciuto se Roma non avesse potuto ospitare l’inaugurazione dell’Europeo.

Avevo fiducia di riformare l’Italia ma non pensavo che accadesse così velocemente. I calciatori hanno trovato un feeling pazzesco, fondamentale per una squadra.

Tornare in finale a Wembley con l’Italia dopo quella persa in Coppa dei Campioni con la Sampdoria? Spero di far gioire una nazione intera dopo quello che abbiamo passato nell’ultimo anno e mezzo”

