Mancini: “La Nazionale è un sogno, ma la FIGC non mi ha contattato”

Roberto Mancini, mister dello Zenit, ha parlato ai microfoni di Radio Rai GR Parlamento.

“Non ho mai avuto contatti con la FIGC, ma ribadisco che un incarico del genere sarebbe prestigioso e ne sarei orgoglioso perché questa è una delle nazionali più importanti che ci siano. Se dovesse capitarmi un’opportunità simile mi piacerebbe molto ma al momento non ho avuto alcun segnale in tal senso. Si parla spesso di progetto ma alla fine nessuno ha la pazienza di aspettare il completamento di un percorso. Non vedere l’Italia ai Mondiali farà male, ma speriamo di tornare presto tra le prime del mondo: essere 20° nel ranking stona. Per la Nazionale comunque ci sono tanti bravi allenatori, non sarà facile sceglierne uno.

Inter? Non è facile tornare a certi livelli e trovare giocatori di simile spessore. Può volerci più tempo del previsto ma credo che la strada sia quella giusta perché i nerazzurri sono un’ottima squadra. Sono sicuro che arriverà anche il loro momento. Inter-Juve? Non ho potuto vedere la partita, ma ho letto tanti commenti. Alla fine è sempre stato così e dubito che cambi qualcosa perché tutto questo fa parte della nostra cultura calcistica. La partita è stata affascinante e questa è la cosa più importante”.

