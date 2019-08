Mani di Zielinski a Firenze: Pistocchi conferma quanto anticipato dalla nostra redazione sulla contraddizione del regolamento

Lo avevamo anticipato subito dopo la vittoria del Napoli per 4-3 in casa della Fiorentina. Il fallo di mano di Zielienski, in base a quanto scritto nel regolamento non andava punito con il calcio di rigore.

Non solo la nostra redazione ha anche messo in evidenza una clamorosa contraddizione scritta nel regolamento. [LEGGI QUI].

Questo invece il tweet di Pistocchi.

Il 23 agosto, N.Rizzoli ha detto “il fallo di mani diventa infrazione anche se il pallone proviene direttamente dalla testa o dal corpo (compresi i piedi) di un avversario che sia vicinissimo” La circolare dell’AIA però dice che in questo caso non è fallo:cambieranno il testo? 😉 pic.twitter.com/zgNPfCwbtL — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) August 27, 2019

