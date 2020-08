Manolas contro la stampa spagnola: “Messi non mi ha salutato? Bisogna essere più svegli e guardare bene”

La stampa spagnola ha parlato di un mancato saluto da parte di Lionel Messi a Kostas Manolas, al termine del match tra Barcellona e Napoli.

Il motivo risiederebbe nel famoso gol del greco, decisivo per eliminare i blaugrana durante la sua esperienza alla Roma, ma proprio il centrale azzurro ha voluto chiarire la cosa su Instagram. Messi, infatti, ha negato il saluto all’arbitro Cakir e non al centrale azzurro, che su Instagram ha scritto: “Alcune volte bisogna essere svegli e prima di scrivere cattiverie di guardare per bene la foto! Non ho visto mai un giocatore giocare con l’orologio”

