Kostas Manolas, difensore del Napoli, è stato fermato, poche ore fa, all’aeroporto di Capodichino, dove è stato fermato dalla Guardia di Finanza.

L’ex romanista stava facendo ritorno in Grecia, ma ha ricevuto una multa per il possesso di un’ingente somma di denaro, superiore al limite massimo di 20mila euro. Il Napoli ha aggiornato il report dell’allenamento odierno, parlando anche dell’assenza di Manolas: “Kostas Manolas è, in permesso, in Grecia per motivi personali”.

