Maradona dimesso, ora curerà la dipendenza dall’alcool

Il portale Ansa riferisce le ultime su Maradona, dimesso nella giornata di ieri dalla clinica di Olivos dopo l’intervento alla testa.

El Pibe de Oro ora è in una casa nel centro residenziale di Villanueva a Tigre, a nord di Buenos Aires. Maradona si sottoporrà ora ai trattamenti mirati per curare la sua dipendenza dall’alcool, riferisce Ansa. Infine, la località dove risiederà non è stata scelta a caso. La figlia Giannina, che ha preso il ruolo di capofamiglia in questo momento molto delicato, vive a distanza di poche centinaia di metri.

Insomma, sarà lei a stare vicino al padre in questa fase e ad accudirlo.

